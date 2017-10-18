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''النقض'' تنظر طعن بديع وآخرين فى قضية أحداث الإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

''النقض'' تنظر طعن بديع وآخرين فى قضية أحداث الإسماعيلية

02:00 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

''النقض'' تنظر طعن بديع وآخرين فى قضية أحداث الإسماعيلية

محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان

كتب - عمرو علي:

تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، أولى جلسات نظر طعن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وآخرين، في القضية المعروفة إعلامياً باسم أحداث الإسماعيلية.

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية، قضت في 30 مايو 2016، بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و35 آخرين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بتدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين الإخوان وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام الإخوان، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

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