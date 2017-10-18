المحكمة العسكرية تستكمل محاكمة 24 متهمًا باستهداف سفارة النيجر

كتب - عمرو علي:

تستمع المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، إلى المرافعة الختامية، في القضية المعروفة إعلامياً بالهجوم المسلح على "سفارة النيجر" التي تضم 24 متهمًا.

وتضم أوراق قضية الهجوم الإرهابي، الذى استهدف سفارة دولة النيجر بشارع الهرم، ما أسفر عن مقتل مجند وإصابة 3 آخرين، المتورط فى تنفيذها خلية تابعة لتنظيم "داعش"، 12 متهمًا، من بينهم الشقيقتين، رنا عبد الله، دكتورة صيدلانية، وسارة عبد الله، دكتورة نساء وتوليد، المتهمتان بمساعدة العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش" فى تنفيذ عملية استهداف مقر السفارة بشارع الهرم عن طريق مدهم بسيارة والدهما.

وكشفت التحقيقات، أنه بتاريخ 29 يوليو 2015 تلقت النيابة إخطارًا من الأجهزة الأمنية، يفيد بقيام مسلحين يستقلون سيارة ملاكى بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوة الحراسة المكلفة بتأمين سفارة دولة النيجر بشارع الهرم التابع لمحافظة الجيزة، وأسفر الحادث عن مقتل مجند، وإصابة فرد شرطة ومجند وموظف بأمن السفارة.

وأسندت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لقلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة بالقوة، والقتل العمد، واستهداف المنشآت العامة والدبلوماسية، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة وذخائر، والالتحاق بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد.