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رئيس الزمالك يعلن عن موعد افتتاح النادي النهري (صور)

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كتب-كريم قماح

كشف رئيس نادي ، عن موعد افتتاح فرع النادى النهرى، والذي أثار أزمة فى الأيام القليلة الماضية، بعد أن قام حي العجوزة بهدم السور الخارجي له بسبب مخالفته للمواصفات.

وأكد منصور أن النادي سوف يتم افتتاحة بعد 10أيام فقط من اليوم، ونشر عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك بعض الصور للمكيت التجريبى للنادي.

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الجدير بالذكر أن رئيس الزمالك شن هجومًا حادًا على رئيس حي العجوزة ومحافظ الجيزة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح الإثنين في مقر النادي بميت عقبة، بسبب هدم سور النادي النهري.

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