دوري الأبطال| السيتي يفوز على نابولي ويتصدر مجموعته (فيديو)

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كتب: عبدالرحمن مصطفى

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره نابولي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب الاتحاد معقل السيتي، ضمن الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم السيتي عن طريق رحيم ستيرلينج في الدقيقة 9، ونجح خيسوس في تعزيز تقدم أصحاب الأرض بهدف ثاني في الدقيقة 31، قبل أن يقلص أمادو دياواروا الفارق لنابولي في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

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بهذا الفوز رفع فريق مانشستر سيتي رصيده لـ9 نقاط ليتصدر المجموعة، بينما نابولي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، خلف شاختار الأوكراني الذي يمتلك 6 نقاط، بينما يتذيل فينورد الهولندي الترتيب بدون نقاط.