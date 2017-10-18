أخبار عاجلة

وزير الصناعة يفتتح مركز الكفاءة الإنتاجية في السويس السبت المقبل -
وزير الإسكان من الأقصر: إنشاء شركة نقل جماعي للربط بين المدن الجديدة -
بالصور- مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الحماية المدنية في "حريق العجمي" -
بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله" -
الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات -
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو) -
كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب -
يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير -
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن الإسكندرية إلى 17 -
الأمن يداهم «كرنك أبوتشت» ويضبط 20 متهمًا في خصومات ثأرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

دوري الأبطال| السيتي يفوز على نابولي ويتصدر مجموعته (فيديو)

Google+ Print
دوري الأبطال| السيتي يفوز على نابولي ويتصدر مجموعته (فيديو) دوري الأبطال| السيتي يفوز على نابولي ويتصدر مجموعته (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب: عبدالرحمن مصطفى

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره نابولي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب الاتحاد معقل السيتي، ضمن الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم السيتي عن طريق رحيم ستيرلينج في الدقيقة 9، ونجح خيسوس في تعزيز تقدم أصحاب الأرض بهدف ثاني في الدقيقة 31، قبل أن يقلص أمادو دياواروا الفارق لنابولي في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

شاهد أيضا

بهذا الفوز رفع فريق مانشستر سيتي رصيده لـ9 نقاط ليتصدر المجموعة، بينما نابولي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، خلف شاختار الأوكراني الذي يمتلك 6 نقاط، بينما يتذيل فينورد الهولندي الترتيب بدون نقاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)

لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)