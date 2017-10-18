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مصادر: "عميد الهرم" أنقذ فتاة من الاغتصاب على يد نجل ضابط

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مصراوي Masrawy

مصادر: "عميد الهرم" أنقذ فتاة من الاغتصاب على يد نجل ضابط

12:32 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

مديرية أمن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

أفصحت مصادر أمنية مسؤولة بمديرية أمن الجيزة، عن مفاجأة بواقعة إنقاذ ضابط شرطة برتبة عميد لفتاة في العقد الثالث من العمر شرع عاطلان في التعدي الجنسي عليها تحت تهديد السلاح بشارع المستقبل بمنطقة فيصل.

كانت مشاجرة وقعت بين الضابط وعاطلين اثنين؛ بسبب محاولتهما الاعتداء الجنسي على فتاة بالشارع، أطلق على إثرها الضابط 4 طلقات نارية، أسفرت عن إصابة أحد المتهمين بمنطقة الفخذ، توفيَّ على إثرها.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها في تصريحات لمصراوي، إن المتهم المتوفى يدعى "أحمد م."، سبق اتهامه في عدة قضايا، وصادر ضده حكم قضائي بالسجن 7 سنوات بقضية مخدرات منذ 4 أيام.

وأكدت المصادر أن والد المتهم المتوفى كان يعمل أمين شرطة قبل ترقيته إلى ضابط شرطة منذ فترة.

ولفتت المصادر إلى أن المتهم تم ضبطه وحبسه عدة مرات بقضايا مختلفة، مؤكدة أنه سيء السلوك، ودائم تعاطي المواد المخدرة.

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مصراوي Masrawy

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