عماد أديب: "التعويم" كان سببًا في تحسن الوضع الاقتصادي
عماد أديب: "التعويم" كان سببًا في تحسن الوضع الاقتصادي
12:45 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017
الإعلامي عماد الدين أديب
كتب - أحمد جمعة:
قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن تحرير سعر الصرف كان خطوة إصلاحية ضرورية لتحسين وضع الاستثمارات.
وأوضح "أديب" خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" على قناة "ON E" اليوم الثلاثاء، أنه إن لم يتخذ الرئيس السيسي قرار تحرير سعر الصرف لاستمر انخفاض الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي، مشيرا إلى وجود 51 مليار دولار في البنوك المصرية، ونحو 36 مليار دولار في البنك المركزي، فضلًا عن تحسن تعاملات البورصة والاستثمار الأجنبي.
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