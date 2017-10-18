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عماد أديب: "التعويم" كان سببًا في تحسن الوضع الاقتصادي

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مصراوي Masrawy

عماد أديب: "التعويم" كان سببًا في تحسن الوضع الاقتصادي

12:45 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

الإعلامي عماد الدين أديب

كتب - أحمد جمعة:

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن تحرير سعر الصرف كان خطوة إصلاحية ضرورية لتحسين وضع الاستثمارات.

وأوضح "أديب" خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" على قناة "ON E" اليوم الثلاثاء، أنه إن لم يتخذ الرئيس قرار تحرير سعر الصرف لاستمر انخفاض الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي، مشيرا إلى وجود 51 مليار دولار في البنوك المصرية، ونحو 36 مليار دولار في البنك المركزي، فضلًا عن تحسن تعاملات البورصة والاستثمار الأجنبي.

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