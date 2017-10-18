عماد أديب: تسليح الجيش بـ "الرافال" والقطع البحرية ضروري لحماية الوطن

كتب - أحمد جمعة:

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن نحو من 14 إلى 16 مليون قطعة سلاح دخلت إلى الحدود المصرية خلال السنوات الماضية، من ليبيا وغزة والسودان.

وأوضح "أديب" خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" على قناة "ON E" أمس الثلاثاء، أنه كان يُراد لمصر أن تحدث حالة من الفوضى تمتد إلى حرب أهلية ينقسم خلالها الجيش إلى طوائف، ويتم القضاء على مشروع الدولة الوطنية المركزية.

وأضاف "أديب" أن منطقة البحر الأحمر غير آمنة، وبالتالي احتجنا إلى استيراد قطع بحرية، فضلًا عن شراء "الرافال" التي تحارب في الاتجاهات الاستراتيجية البعيدة، وتُعد يدًا نتعامل بها على المستوى الإقليمي، ولهذا كان لزامًا على المؤسسة العسكرية أن تُحدث ترسانة أسلحتها، حتى يصبح لديها سلاحًا لردع أي محاولات للاقتراب من الوطن.