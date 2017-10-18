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عماد أديب يُجيب: ماذا لو انحاز الرئيس السيسي إلى حكم مرسي؟ (فيديو)

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مصراوي Masrawy

عماد أديب يُجيب: ماذا لو انحاز الرئيس إلى حكم مرسي؟ ()

12:31 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

عماد أديب يُجيب: ماذا لو انحاز الرئيس السيسي إلى حكم مرسي؟ (فيديو)

الإعلامي عماد الدين أديب

كتب - أحمد جمعة:

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن الجيش المصري أثبت طوال التاريخ أنه جيش الشعب وليس جيش الرئيس.

وأوضح "أديب" خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" على قناة "ON E" اليوم الثلاثاء، أنه "لو افترضنا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انحاز إلى جماعة الإخوان وقت ثورة 30 يونيو، لاستمر حكم محمد مرسي حتى الآن، وخرج الناس في مظاهرات عنيفة وحدث قتال مع الحرس الجمهوري، وانقسم الجيش المصري، وهذا كان حلم أي جهة تريد تدمير الوطن".

وأشار "أديب" إلى أن الرئيس السيسي اختار القرار الأصعب والأكثر كلفة، مؤكدًا أن مرسي أُبلغ أكثر من مرة أن سياساته في خطر وعليه أن يكون رئيسًا لكل المصريين، وتم رفض الكثير من اتجاهاته بدخول شباب الإخوان في الكليات العسكرية والشرطة.

 

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