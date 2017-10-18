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عماد أديب يرد على السخرية من دخول الجيش في المشروعات المدنية

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مصراوي Masrawy

عماد أديب يرد على السخرية من دخول الجيش في المشروعات المدنية

12:29 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

عماد أديب يرد على السخرية من دخول الجيش في المشروعات المدنية

الإعلامي عماد الدين أديب

كتب - أحمد جمعة:

رد الإعلامي عماد الدين أديب، على سخرية البعض من دخول جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة في المشروعات المدنية، معتبرًا أن دخول الجيش في المشروعات جاء كرد فعل لارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة.

وأوضح "أديب" خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" على قناة "ON E" اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة سمحت بآليات العرض والطلب، ونافست الشركات لتقليص الأسعار على المستهلك.

وتابع: "الجيش لم يقم بتأميم الشركات كما حدث بعد ثورة يوليو"، موضحًا أن الأسعار ستنخفض مجددًا بعد الانتهاء من مشروعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسماك.

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