عماد أديب يرد على السخرية من دخول الجيش في المشروعات المدنية
عماد أديب يرد على السخرية من دخول الجيش في المشروعات المدنية
12:29 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017
الإعلامي عماد الدين أديب
كتب - أحمد جمعة:
رد الإعلامي عماد الدين أديب، على سخرية البعض من دخول جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة في المشروعات المدنية، معتبرًا أن دخول الجيش في المشروعات جاء كرد فعل لارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة.
وأوضح "أديب" خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" على قناة "ON E" اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة سمحت بآليات العرض والطلب، ونافست الشركات لتقليص الأسعار على المستهلك.
وتابع: "الجيش لم يقم بتأميم الشركات كما حدث بعد ثورة يوليو"، موضحًا أن الأسعار ستنخفض مجددًا بعد الانتهاء من مشروعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسماك.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
عماد أديب: تسليح الجيش بـ "الرافال" والقطع البحرية ضروري لحماية الوطن
-
المتحدث العسكري ينشر صور قتلى الإرهابيين في "القواديس"
-
مفتي الجمهورية: يجب تكثيف الضربات الاستباقية ضد الجماعات الإرهابية
-
المتحدث العسكري ينشر فيديو لحظة قصف القوات الجوية لمنفذي هجوم الشيخ
إعلان
إعلان