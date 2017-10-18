صورة وخبر: مقاتل كردي يعلن سقوط "داعش" في الرقة
صورة وخبر: مقاتل كردي يعلن سقوط "داعش" في الرقة
12:28 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017
مقاتل كردي في الرقة (أ ف ب)
كتب - علاء المطيري:
أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، الإثنين، أنها حررت ساحة في الرقة كان تنظيم "داعش" يستخدمها في تنفيذ عمليات إعدام وصلب وتعليق جثث أثناء سيطرته على المدينة.
وكان سكان المدينة يطلقون على هذا المكان "دوار الجحيم" منذ سيطرة "داعش" على المدينة.
وتوافد مقاتلو قوات سوريا الديموقراطية حاملين أعلامهم على واحد من أبرز المعالم التي تركها "داعش" في المدينة.
والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة أحد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية يحمله العلم الأصفر على كتفه وهو يسير في واحدة من أشهر الساحات التي خصصها "داعش" للتمثيل بضحاياه منذ سيطر على المدينة قبل أكثر من 3 سنوات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
حول العالم في 24 ساعة
-
مقاتلو سوريا الديموقراطية يحتفلون بالنصر في "الرقة"
-
داعش.. لعبة كادت تقتل طالبًا أمريكيًا
-
قوات سورية الديمقراطية تؤكد استكمال السيطرة على الرقة
إعلان
إعلان