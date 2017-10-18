صورة وخبر: مقاتل كردي يعلن سقوط "داعش" في الرقة

مقاتل كردي في الرقة (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، الإثنين، أنها حررت ساحة في الرقة كان تنظيم "داعش" يستخدمها في تنفيذ عمليات إعدام وصلب وتعليق جثث أثناء سيطرته على المدينة.

وكان سكان المدينة يطلقون على هذا المكان "دوار الجحيم" منذ سيطرة "داعش" على المدينة.

وتوافد مقاتلو قوات سوريا الديموقراطية حاملين أعلامهم على واحد من أبرز المعالم التي تركها "داعش" في المدينة.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة أحد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية يحمله العلم الأصفر على كتفه وهو يسير في واحدة من أشهر الساحات التي خصصها "داعش" للتمثيل بضحاياه منذ سيطر على المدينة قبل أكثر من 3 سنوات.