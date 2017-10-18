عماد أديب: جماعة الإخوان ترى الإصلاحات الاقتصادية "كارثة كبرى"

كتب - أحمد جمعة:

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن "مصر تمر بحالة من الشجار والغضب وعدم الانصات لبعضنا البعض، وغياب حالة الحوار".

وأوضح "أديب" خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" على قناة "ON E" اليوم الثلاثاء، أن الكثير لا يتوقفون أمام السؤال الرئيسي: هل هناك إنجاز أم لا؟، مضيفًا أن العبرة في أي شرعية بالعالم تكون بالإنجازات.

وأضاف: "الكثير لديه وجهات نظر وهذا شئ صحي، لكن الشئ الخطر هو الوقوف ضد فكرة الدولة بالأساس، ومن حق الناس أن تختلف مع الحكومة، ولكن لا يجب أن يقف أحد مؤيدًا لسقوط الدولة التي حماها الجيش والرئيس عبد الفتاح السيسي و33 مليون مصري في 30 يونيو".

وتابع: "نحن في منعطف الإصلاح الاقتصادي، وجماعة الإخوان وتيارات ثورية ترى هذه الإصلاحات كارثة كبرى".