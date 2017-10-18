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عماد أديب: جماعة الإخوان ترى الإصلاحات الاقتصادية "كارثة كبرى"

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مصراوي Masrawy

عماد أديب: جماعة الإخوان ترى الإصلاحات الاقتصادية "كارثة كبرى"

12:22 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

الإعلامي عماد الدين أديب

كتب - أحمد جمعة:

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن " تمر بحالة من الشجار والغضب وعدم الانصات لبعضنا البعض، وغياب حالة الحوار".

وأوضح "أديب" خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" على قناة "ON E" اليوم الثلاثاء، أن الكثير لا يتوقفون أمام السؤال الرئيسي: هل هناك إنجاز أم لا؟، مضيفًا أن العبرة في أي شرعية بالعالم تكون بالإنجازات.

وأضاف: "الكثير لديه وجهات نظر وهذا شئ صحي، لكن الشئ الخطر هو الوقوف ضد فكرة الدولة بالأساس، ومن حق الناس أن تختلف مع ، ولكن لا يجب أن يقف أحد مؤيدًا لسقوط الدولة التي حماها الجيش والرئيس عبد الفتاح و33 مليون مصري في 30 يونيو".

وتابع: "نحن في منعطف الإصلاح الاقتصادي، وجماعة الإخوان وتيارات ثورية ترى هذه الإصلاحات كارثة كبرى".

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