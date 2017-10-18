حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة التي كان أبرزها لقاء الرئيس الأمريكي ورئيس الحكومة اليونانية في البيت الأبيض واعلان إسرائيل رفضها استئناف المفاوضات، علاوة على سيطرة قوات سورية الديمقراطية بصورة كاملة على محافظة الرقة.

1- قوات سورية الديمقراطية تؤكد استكمال السيطرة على الرقة

قوات سورية الديمقراطية تحتفل في الرقة (أ ف ب)

أكد المتحدث باسم قوات سورية الديمقراطية "قسد" أن القوات سيطرت بصورة كاملة على محافظة الرقة، المعقل السابق لتنظيم داعش في سوريا.

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2- إسرائيل ترفض الحوار مع حكومة فلسطينية تشمل حماس

رئيس الوزراء الإسرائيلي أثناء لقاءه وزير الدفاع الروسي (أ ف ب)

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ترفض التفاوض مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضم حركة حماس، في حال لم تتخل الأخيرة عن سلاحها وعن العنف، وتعلن الاعتراف بإسرائيل.

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3- الإمارات تعلن استشهاد اثنين من طياريها باليمن

سقوط طائرة عسكرية إمارتية باليمن (أ ف ب)

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية استشهاد اثنين من طياريها المشاركين ضمن قواتها في اليمن.

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4- ترامب وتسيبراس يلتقيان في البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء اليوناني (أ ف ب)

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في البيت الأبيض.

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5- البحرين تبرم صفقة لشراء طائرات "F-16" بـ 3.8 مليار دولار

مقاتلة أمريكية من طراز "إف - 16" (أ ف ب)

أعلنت المملكة البحرينية، ممثلة في قوة دفاع البحرين، عن إبرام صفقة تُقدر بـ3.8 مليار دولار مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية لشراء 16 طائرة من طراز "F16" المطورة، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 بالعاصمة المنامة.

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