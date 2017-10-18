مواطن للسيسي: «المسؤولين مبهدلني عشان بدافع عن أملاك الدولة»

التحرير

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«المسؤولين مبهدلني عشان بدافع عن أملاك الدولة».. كلمات أرسلها المواطن سيد محمد حجازى والمقيم بقرية دجوى التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستغيثا مما وصفه بتعن المسؤولين ضده.

وسرد حجازى أزمته لـ"التحرير"، قائلا: المسؤولين جعلوني "ملطشة" بين أروقة مكاتب مجلس مدينة بنها والوحدة المحلية بطحلة ومحافظة القليوبية.

وتابع: «منذ عام 1999 اكتشفت وجود أملاك دولة ضمن مساحة منزلى وأمامه على مساحة 44 مترا، وتقدمت بطلب لضمها، وتمت الموافقة وشرعت فى دفع رسوم مقابل حق الانتفاع وبعد مرور سنوات قام أحد الجيران بفتح منافذ وفتحات على قطعة الأرض باعتبارها (مال سايب ملوش صاحب)، وهنا تحركت نحو مكاتب المسؤولين لإنقاذ أملاك الدولة».

ويضيف حجازى: «تقدمت بطلب لتقنين وضعى وشراء الأرض عام 2002 واتخاذ إجراءات تجاه جارى، لكن فجأة توقف كل شيء رغم تشكيل لجنة وتحديد سعر المتر بـ200 جنيه، وتوقف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لجارى بغلق الفتحات».

واستطرد: «لقيت المسؤولين بوحدة الأملاك بيقولولى (مش لاقيين الورق بتاعك)، ولما تقدمت بورق تاني لقيتهم مقدرين المتر بألف جنيه عشان يعجزونى ومقدرش أدفع، وبعد كده عرفت إن اللغز ورا ده وجود معارف وعلاقات لجارى مع بعض القيادات فكانوا بيجاملوه».

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وتوقف حجازي عن حديثه لحظات تذكر معها تفاصيل معركته المستمرة منذ أكثر من 13 عامًا، واستكمل قائلًا: «الصراحة أنا اتبهدلت والمسؤولين رفعوا شعار (اضرب راسك فى الحيطة طالما بتشتكى) رغم إن كل الورق اللى معايا بيثبت حقى ولجنة التفنيش المالى والإدارى بالمحافظة بعد أن تقدمت بعدة شكاوي أقرت باستمرار تقنين وضعي وحصلت على توصيات وتأشيرات من 4 محافظين والسكرتير العام الحالى باستمرار تقنين وضعي وغلق الفتحات المخالفة لجارى اللى مبيدفعش حاجة ومستفيد من أملاك الدولة لكن دون جدوى».

واختتم حديثه: «المسؤولين قالولى (هنسيبها كده ومش هننقنها لحد لا ليك ولا لجارك)، مما يؤكد ضياع وإهدار مال الدولة بعدم تقننين هذه المساحة حتى وصل الأمر لصدور خطاب بعدم وجود أملاك دولة فى هذه المنطقة من الأساس».

وتهكم: «أمال أنا كنت بسدد رسوم مقابل حق انتفاع منذ سنوات على إيه؟ ياريت المحافظ يتدخل ويشوف رجالته بيشتغلوا إزاى وسايبين الموضوع كده ليه؟».