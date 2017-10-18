«دعم مصر» يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس لمنطقة القناة

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‏طالب ائتلاف دعم مصر برئاسة المهندس محمد السويدى رئيس الائتلاف، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بالإسراع فى تنفيذ جميع التكليفات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، خاصة فيما يتعلق بتطوير هذه المنطقة التى تعتبر واحدة من أهم المناطق الاستثمارية والاقتصادية العالمية التى سوف تغير وجه الحياة الاقتصادية والصناعية فى مصر، إضافة إلى أنها سوف توفر الملايين من فرص العمالة الحقيقية للمصريين.

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر وعضو مجلس النواب فى بيان له أصدره اليوم، إنه يجب على الحكومة أن تسارع فى اتخاذ الخطوات التنفيذية الخاصة بتنفيذ عقد الشراكة بين الهيئة وشركة موانى دبى العالمية لتطوير وتنمية منطقة العين السخنة، التى سوف تشتمل على منطقة صناعية وأخرى سكنية تستوعب 650 ألف نسمة، إضافة إلى تطوير ميناء العين السخنة وربط هذه المنطقة من خلال خط السكك الحديدية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وأيضًا تطوير ميناء غرب بورسعيد.

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وقال الدكتور صلاح حسب الله، إنه يجب على الحكومة أن تسارع أيضًا فى تنفيذ الاتفاقيات مع بعض الشركات الألمانية فى مجالات الصناعات الثقيلة والخفيفة والتصنيع المشترك للسفن، إضافة إلى ضرورة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بتشجيع الاستثمار بمنطقة قناة السويس وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين ومواصلة تنفيذ المشروعات المتفق عليها خاصة مشروعات الاستزراع السمكى وإنشاء شركة لخدمات السفن يكون مقرها محافظة بورسعيد.