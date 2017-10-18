أديب يتبرع بمليون جنيه لـ«أبو الريش»: مستشفى مكسورة الجناح (فيديو)

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وصف الإعلامي عمرو أديب، مساء الثلاثاء، مستشفى أطفال أبو الريش بـ«المناضلة»، مستكملًا: «لا عندهم فلوس ولا بيعملوا إعلانات في رمضان ولا أي حاجة».

وأعلن أديب، خلال تقديمه برنامجه «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، تبرعه بمليون جنيهًا للمستشفى، لافتًا إلى أن «أبو الريش» تحتاج شهريًا لـ60 ألف جنيهًا من أجل تشغيل حضانات الأطفال.

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أوضح أن رجل أعمال تواصل مع البرنامج وأعلن تبرعه بمليون جنيه هو الآخر، متابعًا: «أبو الريش مستشفى مكسورة الجناح ولابد أن تقوم على أرجلها»، مشيرًا إلى أنه هذه المبادرة يرعاها المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، مطالبًا القادرين بالتبرع.