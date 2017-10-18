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المدعي العام الأمريكي بولاية هاواي يؤيد حكم المحكمة بوقف حظر السفر

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مصراوي Masrawy

المدعي العام الأمريكي بولاية هاواي يؤيد حكم المحكمة بوقف حظر السفر

12:17 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

المدعي العام الأمريكي بولاية هاواي يؤيد حكم المحكمة بوقف حظر السفر

الرئيس الأمريكي دونالد

واشنطن - (د ب أ):

وصف المدعي العام في ولاية هاواي دوج تشين، اليوم الثلاثاء، قرار محكمة بوقف الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معظم المسافرين من ست دول اسلامية بأنه "انتصار جديد لسيادة القانون".

وقال تشين، الذى يمثل ولاية هاواي فى دعوى قضائية ضد أحدث أمر أصدره ترامب لحظر السفر ، إن هذا الأمر "يشكل تمييزا ضد الأشخاص على أساس أصلهم أو دينهم".

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