ترامب يؤيد برامج تخفيف ديون اليونان

واشنطن - (د ب أ):

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأييده اليوم الثلاثاء لبرامج تخفيف ديون اليونان، حيث عمل رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس على تصحيح العلاقات مع الرجل الذي وصفه من قبل بأنه "شرير".

وبعد محادثات بين الزعيمين في البيت الأبيض، أشاد ترامب بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها أثينا التي ظلت تحت برامج الإنقاذ الدولية منذ عام 2010.

وقال ترامب: إن "الأمريكيين يقفون إلى جانب الشعب اليوناني في الوقت الذي يتعافى فيه من الأزمة الاقتصادية التي أصابت بلادهم مؤخرا".

وتابع : "لقد شجعت رئيس الوزراء على مواصلة تنفيذ الإصلاح، وأكدت تماما مجددا دعمنا لخطة مسؤولة لتخفيف الديون".

جاء ذلك في أعقاب دعوة وجهها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في العام الماضي من أجل "تخفيف هادف للديون "اليونانية وهو إجراء دعا إليه صندوق النقد الدولي لفترة طويلة لكنه قوبل بمقاومة من الدائنين الأوروبيين.

وذكر ترامب:"لقد مرت اليونان بالكثير خلال السنوات الأخيرة، لكنها تقوم بعمل رائع من أجل العودة.. وسوف يعودون".

كما أعلن ترامب أن حكومته وافقت على صفقة بقيمة 4ر2 مليار دولار من المبيعات العسكرية لليونان لتحديث قواتها الجوية من أسطول طائرات "إف- 16".

وقال تسيبراس: إن "العلاقات اليونانية الأمريكية قد تكون في أفضل حالاتها مقارنة بالماضي منذ الحرب العالمية الثانية عندما عملت شعوبنا معا وحاربت جنبا إلى جنب ضد الفاشية"، وذلك مع إشادة الزعيمين للتقاليد الديمقراطية المشتركة والروابط الأخرى .