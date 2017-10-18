10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن الاستفتاء الذي قامت به سلطات إقليم كردستان، الشهر الماضي، أصبح من الماضي، وأكد رئيس التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة الكردي، برهم صالح، إن انسحاب البشمركة من كركوك جاء بقرار من القيادة العسكرية الكردية، وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه إن المصالحة الوطنية هي مصلحة فلسطينية عليا.

1- العبادي: استفتاء كردستان أصبح من الماضي

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد في 2 أبريل 2017 (أ ف ب)

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن الاستفتاء الذي قامت به سلطات إقليم كردستان، الشهر الماضي، أصبح من الماضي، مشيرًا إلى إنه أبلغ القادة الأكراد بأن الاستفتاء سيضر بمصالح الكرد في المقام الأول.

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2- برهم صالح: انسحاب البشمركة من كركوك جاء بقرار من القيادة العسكرية

رئيس التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة الكردي، برهم صالح - أرشيفية

قال رئيس التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة الكردي، برهم صالح، إن انسحاب البشمركة من كركوك جاء بقرار من القيادة العسكرية الكردية تجنبًا لأي مواجهة مع القوات الاتحادية.

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3- بارزاني: استفتاء كردستان "لن يٌهدر"

رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني - أرشيفية

حمل رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني سياسيين منافسين المسؤولية عن الخسائر العسكرية للأكراد في مدينة كركوك مؤكدًا: "لم نسعى للحرب يومًا". وأضاف أن استفتاء الأكراد على الاستقلال "لن يهدر".

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4- وزير الخارجية الأردني: يجب تجنب التصعيد لحل أزمة إقليم كردستان العراق

وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي - أرشيفية

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أهمية حل الأزمة بين إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية التي سببها إجراء الاستفتاء أحادي الجانب حول استقلال الإقليم، وتحاشي التصعيد عبر الحوار ووفق مرجعية الدستور، وبما يضمن التزامه بالكامل ويحفظ وحدة العراق وتماسك كل مكونات الشعب العراقي.

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5- أبو ردينه يرد على إسرائيل: "المصالحة الوطنية" مصلحة فلسطينية عليا

الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه - أرشيفية

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه، ردا على الشروط التي وضعتها الحكومة الاسرائيلية بخصوص المصالحة الفلسطينية، إن المصالحة الوطنية هي مصلحة فلسطينية عليا، وان موقف الرئيس محمود عباس، هو المضي قدماً فيها تحقيقاً لأمال وتطلعات شعبنا بالوحدة والاستقلال.

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6- الرئيس البولندي: نؤيد انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

الرئيس البولندي أندريه دودا - أرشيفية

أعرب الرئيس البولندي أندريه دودا عن تأييده لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وأضاف: "أتمنى أن يسير طريقا الاتحاد الأوروبي وتركيا في نفس الاتجاه وأن يؤدي ذلك إلى عضوية تركيا في التكتل".

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7- مسؤول روسي: لن نقلص تواجدنا العسكري في سوريا بعد القضاء على الإرهاب

نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي فرانز كلينتسيفيتش - أرشيفية

أعلن نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي فرانز كلينتسيفيتش أن العملية العسكرية في سوريا قد تكتمل قبل نهاية العام الحالي ولن يتم تقليص التواجد العسكري الروسى هناك.

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8- رئيس إقليم كتالونيا: عُدنا لزمن السجناء السياسيين في إسبانيا

رئيس إقليم كتالونيا كارلس بوجديمون - أرشيفية

هاجم رئيس إقليم كاتالونيا كارلس بوجديمون حكومة مدريد على "تويتر" بعد ورود أنباء عن حبس سانشيز وكويسارت. وكتب في إحدى تغريداته إن إسبانيا تلقي القبض على زعماء المجتمع المدني الكتالونيين لتنظيمهم مظاهرات سلمية". وأضاف: "يا للأسف، لقد عدنا من جديد إلى زمن السجناء السياسيين في إسبانيا".

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9- المتحدث باسم "فتح": سنقيم دولة فلسطين بكل الوسائل وإصرار مصر سبب نجاح المصالحة

المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية السفير حازم أبو شنب (مصراوي)

قال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إن الفلسطينيين سوف يقيمون الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس "بالسياسة أو بأي وسيلة أخرى وأنهم ماضون في المقاومة حتى يزول الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية". وأضاف: "إصرار مصر على المصالحة الفلسطينية سبب نجاحها".

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10- هولاند: ترامب ينتهج دبلوماسية لا يمكن التكهن بها

الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند - أرشيفية

ندد الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند بالخطأ المزدوج - حسب رأيه - الذي ارتكبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منتقدًا الفوضى التي تعم البيت الأبيض، في أول كلمة يلقيها حول مواضيع الساعة الجيوسياسية منذ خروجه من قصر الإليزيه. وأضاف: "ترامب ينتهج دبلوماسية لا يمكن التكهن بها".

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