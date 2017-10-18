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رئيس الاستخبارات البريطانية يحذر من مواجهة بلاده لأخطر تهديد إرهابي منذ 34 عاما

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مصراوي Masrawy

رئيس الاستخبارات البريطانية يحذر من مواجهة بلاده لأخطر تهديد إرهابي منذ 34 عاما

12:03 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

رئيس الاستخبارات البريطانية يحذر من مواجهة بلاده لأخطر تهديد إرهابي منذ 34 عاما

أندرو باركر

لندن - (أ ش أ)

حذر أندرو باركر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية "إم.آي 5" اليوم الثلاثاء، من مغبة مواجهة بلاده أخطر تهديد إرهابي أكثر من أي وقت مضى، مشددا على أن بلاده ستتعرض لهجمات إرهابية جديدة.

وقال باركر في تصريحات أوردتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن بريطانيا تعرضت "لزيادة بالغة في التهديدات" الإرهابية هذا العام، مشيرا إلى الهجمات التي وقعت في وستمنستر وجسر مانشستر ولندن.

وأضاف "أن التهديد الإرهابي وصل أعلى وتيرة على مدار 34 عاما من عملي في مجال المخابرات، بات التهديد أكثر تنوعا مما علمته في أي وقت من الأوقات، مؤامرات حيكت هنا في المملكة المتحدة، وهناك مؤامرات وجهت من الخارج أيضا، ومؤامرات على الإنترنت ومخططات معقدة وكذلك طعن بسيطة وخطط طويلة الأمد ولكن هناك أيضا هجمات عفوية".

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