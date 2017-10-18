رئيس الاستخبارات البريطانية يحذر من مواجهة بلاده لأخطر تهديد إرهابي منذ 34 عاما

لندن - (أ ش أ)

حذر أندرو باركر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية "إم.آي 5" اليوم الثلاثاء، من مغبة مواجهة بلاده أخطر تهديد إرهابي أكثر من أي وقت مضى، مشددا على أن بلاده ستتعرض لهجمات إرهابية جديدة.

وقال باركر في تصريحات أوردتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن بريطانيا تعرضت "لزيادة بالغة في التهديدات" الإرهابية هذا العام، مشيرا إلى الهجمات التي وقعت في وستمنستر وجسر مانشستر ولندن.

وأضاف "أن التهديد الإرهابي وصل أعلى وتيرة على مدار 34 عاما من عملي في مجال المخابرات، بات التهديد أكثر تنوعا مما علمته في أي وقت من الأوقات، مؤامرات حيكت هنا في المملكة المتحدة، وهناك مؤامرات وجهت من الخارج أيضا، ومؤامرات على الإنترنت ومخططات معقدة وكذلك حوادث طعن بسيطة وخطط طويلة الأمد ولكن هناك أيضا هجمات عفوية".