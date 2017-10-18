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شادي محمد يهاجم لميس الحديدي بسبب أبو تريكة: «هريتونا وطنية» (فيديو)

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شادي محمد يهاجم لميس الحديدي بسبب أبو تريكة: «هريتونا وطنية» (فيديو) شادي محمد يهاجم لميس الحديدي بسبب أبو تريكة: «هريتونا وطنية» (فيديو)

التحرير

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فتح شادي محمد، النار على الإعلامية لميس الحديدي، وعدد من ضيوفها، ببرنامج «هنا العاصمة»، الذي تقدمه على قناة CBC، بعد هجومهم على محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق.

كان «أبو تريكة»، قد رد على دعوات عودته للمشاركة مع في المونديال قائلًا: «مشاعر طيبة أشكركم عليها ولكن الواقعية أفضل ونحن لانسرق مجهود الآخرين فهـؤلاء الرجال يستحقون التواجد وحدهم في هذا الحدث». 

وقال شادي، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «الكرة والجماهير»، المذاع على «قناة الأهلي»، أبو تريكة إرهابي، لكنه إرهابي القلوب، «إيه العبث اللي بقينا فيه ده، كفاية بقى ماسيبتوش حاجة في الراجل، هريتونا وطنية، وكله بيفتي في كله، الضمير هيصحى امتى؟».

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 وأضاف، اتركوا الكرة لأهلها، من يتحدث يجب أن يدرك ما يقول، معلقًا: «إنتوا بتعملوا فتنة، عايزين تتكلموا طب اتكلموا عن المحبوسين وعودة الجماهير، هى الكورة بقت جميلة ولطيفة دلوقتي». 

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التحرير

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