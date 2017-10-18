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ميدو: أمنية حياتي أشوف حسام غالي وعماد متعب في كأس العالم (فيديو)

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ميدو: أمنية حياتي أشوف حسام غالي وعماد متعب في كأس العالم (فيديو) ميدو: أمنية حياتي أشوف حسام غالي وعماد متعب في كأس العالم (فيديو)

التحرير

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نصح أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي، بالرحيل عن الفريق الأحمر، معلقًا: «لو عايز تلعب في لازم تضحي وتمشي من الأهلي».

وأضاف «ميدو» خلال لقائه بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «خاص مع سيف» الذي يعرض على قناة ON sport، ن متعب يحتاج للمشاركة مع أى فريق لأنه إذا سجل أهداف سينضم للمنتخب الوطني، ويخوض منافسات كأس العالم، لكنه إذا بقى ستصبح فرصته في المونديال ضئيلة.

وتابع مهاجم السابق، «أمنية حياتي أشوف عماد متعب، وحسام غالي بيلعبوا في كأس العالم»، مؤكدًا أن "القناص" قادر على العطاء بشرط أن يرحل إلى نادي يضمن المشاركة فيه بصفة أساسية بالمباريات، وليكن على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط.

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