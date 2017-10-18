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رسميًا.. عبد الفتاح يدعو الأندية لمناقشة تطوير الملف التحكيمي

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رسميًا.. عبد الفتاح يدعو الأندية لمناقشة تطوير الملف التحكيمي رسميًا.. عبد الفتاح يدعو الأندية لمناقشة تطوير الملف التحكيمي

التحرير

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قال عصام عبد الفتاح، عضو مجلس ادارة اتحاد كرة القدم، إن لجنة الحكام تحترم كيان نادي ، معلقًا: «عايزين نتعامل كبني آدمين، إحنا بشر مش ملائكة وكل الحكام بتغلط». 

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «خاص مع سيف»، الذي يعرض على قناة ON sport، أن هناك أخطاءً واضحة يرتكبها الحكام المصريين، لكنهم يعانوا من إهانات غير عادية، أثرت بشكل كبير على أداءهم، وهو ما دفع 6 حكام لرفض ادارة مباريات الزمالك.

وتابع، أن هناك محاولات لتطوير المنظومة التحكيمية، مثل اضافة الحكم الخامس، مؤكدًا أن التجربة نجحت في العديد من المباريات.

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 ووجه الحكم الدولي السابق، دعوته للقاء مع مسؤولي الأندية في اتحاد الكرة، والتشاور حول الملف التحكيمي، والخطوات المقترحة والجارية لتطوير المنظومة، مؤكدًا انه سيقوم بارسال خطابات رسمية للأندية غدًا الأربعاء.

 

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التحرير

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