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عصام عبدالفتاح: 6 حكام رفضوا إدارة مباريات الزمالك

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عصام عبدالفتاح: 6 حكام رفضوا إدارة مباريات الزمالك عصام عبدالفتاح: 6 حكام رفضوا إدارة مباريات الزمالك

التحرير

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كتب-كريم قماح

كشف عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام بأن هناك 6 من الحكام أبلغوه رسميا بعدم رغبتهم في إدارة مباريات نادي .

وقال عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون سبورت» :"هناك 6 حكام أبلغونا بعدم رغبتهم في إدارة مباريات نادي الزمالك بسبب الإهانات التي يتعرضون لها".

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وتسآل عضو مجلس الجبلاية :"كيف يمكن للحكام أن يقوموا بإدارة مباريات الزمالك ويتم سبهم والخوض في أعراضهم والتكشيك في ذمتهم واتهمامهم بالرشوة؟".

وأتم :"كل الاحترام لنادي الزمالك ولا يوجد عداوة أو انتقام مع النادي الأبيض لأننا نراعي ربنا في عملنا".

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التحرير

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