دوري الأبطال| رونالدو ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام توتنهام

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تعادل فريق ريال مدريد مع ضيفه توتنهام الإنجليزي، بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دورى أبطال أوروبا.

افتتح توتنهام التسجيل حيث أحرز رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 28 من زمن المباراة، وتعادل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لريال مدريد من ركلة جزاء بالدقيقة 43.

بهذه النتيجة يتقاسمان فريقى ريال مدريد وتوتنهام صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة من دورى الأبطال برصيد 7 نقاط، كما يتساوى الفريقان في عدد الأهداف المسجلة "6"، فيما اهتزت شباكهما في مناسبة واحدة.

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وفي إطار منافسات المجموعة ذاتها تعادل فريق دورتموند مع نظيره أبويل نيقوسيا القبرصي بهدف لكل منهما ليحصد كل فريق نقطة واحدة.



