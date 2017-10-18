دوري الأبطال| «صلاح» يقود ليفربول لاكتساح ماريبور بسُباعية (صور)

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قدم نادي ليفربول الإنجليزي، مُباراة رائعة أمام مضيفه ماريبور وفاز بسُباعية نظيفة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم الريدز برباعية نظيفة في الشوط الأول، افتتحها البرازيلي فيرمينيو في الدقيقة الرابعة من المُباراة، وعزز كوتينيو التقدم لفريقه في الدقيقة 13، قبل أن يحرز صلاح هدفين متتاليين في الدقائق الـ19 و الـ39.

وفي الشوط الثاني، أضاف فيرمينيو الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 53، وخرج صلاح مُستبدلًا في الدقيقة 57 من المُباراة بعدما قدم أداء جيد للغاية ونزل اوكسليد تشامبيرلين بدلًا منه، ليسجل هو نفسه الهدف السادس في الدقيقة 86، ويختتم ترينت سباعية فريقه في الدقيقة الأخيرة من المُباراة.

ويُعد الهدف هو الـ15 لصلاح أوروبيًا مقسمين كالتالي: 10 أهداف في دوري الأبطال و 5 أهداف في الدوري الأوروبي.

بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده لـ5 نقاط في الصدارة بالتساوي مع اشبيلية التي خسر بدوره أمام سبارتاك موسكو بخمسة أهداف لهدف الذي يحتل المركز الثالث بـ3 نقاط فيما يتذيل ماريمور المجموعة بنقطة واحدة.