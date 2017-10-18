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حبس لاعب الزمالك السابق بتهمة النصب والتزوير

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مصراوي Masrawy

حبس لاعب السابق بتهمة النصب والتزوير

11:50 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

حبس لاعب الزمالك السابق بتهمة النصب والتزوير

نادي الزمالك

كتب - صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الهرم، اليوم الثلاثاء، بحبس لاعب نادي الزمالك السابق "إسلام ع." 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب والاحتيال والتزوير وتوظيف الأموال.

كان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغات بتورط اللاعب بعمليات نصب واحتيال كثيرة على المواطنين، وبتقنين الإجراءات القانونية وإثبات صحة البلاغات المقدمة ضده، تم إعداد الأكمنة اللازمة، وتم ضبطه بعدما حاول الهرب بين المحافظات.

وتبين أن اللاعب نصب أيضا على أكثر من لاعب، كما كان يجمع الأموال من ضحاياه لتوظيفها بفوائد وهمية غير الأراضي الذي كان يبيعها وهي ليست ملكه، وتباشر النيابة التحقيقات مع المتهم لمعرفة ملابسات الواقعة.

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مصراوي Masrawy

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