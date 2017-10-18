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قرار ملكي بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي الشريف

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مصراوي Masrawy

قرار ملكي بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي الشريف

11:33 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

قرار ملكي بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي الشريف

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الرياض - (أ ش أ):

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قرارا ملكيا بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي الشريف، وذلك لعظمة مكانة السنة النبوية لدى المسلمين، كونها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، واستمرارا لما نهجت عليه من خدمتها للشريعة الإسلامية ومصادرها، ولأهمية وجود جهة تعنى بخدمة الحديث النبوي الشريف، وعلومه جمعا وتصنيفا وتحقيقا ودراسة.

وتضمن القرار الملكي، نقلا عن وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، إنشاء مجمع باسم (مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف) يكون مقره المدينة المنورة، وأن يكون للمجمع مجلس علمي برئاسة الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية، ويضم صفوة من علماء الحديث الشريف في العالم، ويعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.

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