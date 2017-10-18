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البيت الأبيض: قرار المحكمة يمنع الحكومة من فرض إجراءات وقائية حيوية

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مصراوي Masrawy

البيت الأبيض: قرار المحكمة يمنع من فرض إجراءات وقائية حيوية

11:29 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

البيت الأبيض: قرار المحكمة يمنع الحكومة من فرض إجراءات وقائية حيوية

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز

واشنطن - (د ب أ):

قال البيت الأبيض إن قرار المحكمة الذي يوقف الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد على معظم المسافرين من ست دول اسلامية "معيب بشكل خطير" ويمنع الحكومة من فرض " إجراءات وقائية حيوية" لحماية الولايات المتحدة.

وأعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز عن ثقتها في أن وزارة العدل ستفوز بالقضية بالرغم من أمر التعليق المؤقت.

وقالت إن ترامب أصدر اعلانه فقط بعد "مراجعة أمنية واسعة النطاق على مستوى العالم" من جانب السلطات الاتحادية.

وأضافت أن "هذه القيود حيوية لضمان امتثال الدول الأجنبية لمعايير الأمن الدنيا اللازمة لسلامة نظام الهجرة لدينا وأمن امتنا".

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مصراوي Masrawy

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