قاض اتحادي يوقف قرار ترامب حول حظر السفر

واشنطن - (د ب أ):

عرقل أحد القضاة الاتحاديين بالولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، المحاولة الثالثة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظر السفر من بعض الدول الإسلامية ومنع دخول رعاياها الولايات المتحدة، وذلك قبل ساعات من تطبيق الحظر غدا الأربعاء.

وردا على دعوى قضائية أقامتها حكومة ولاية هاواي والمدافعون عن حقوق المهاجرين واتحاد الحريات المدنية الأمريكي ضد الإجراء المتجدد، وصف القاضي ديريك واتسون حظر ترامب بأنه "تمييز واضح على أساس الجنسية" وأنه يخفق في إيضاح أن الناس القادمين من البلدان المدرجة في القائمة يلحقون" ضررا " بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة.

وبعد أن تم جزئيا عرقلة قرارين سابقين لترامب، في يناير ومارس، بسبب الطعون القانونية، أصدر البيت الأبيض الشهر الماضي نسخة أخرى، فرض فيها حظرا جزئيا أو كاملا على دخول أشخاص من سبعة بلدان، مستشهدا بالمخاطر الأمنية حيث لم تلب حكومات الدول المدرجة في القائمة مطالب أمريكية بشأن تبادل المعلومات.

يذكر أن تشاد وإيران وليبيا وكوريا الشمالية وسورية وفنزويلا واليمن تم ادراجهم في القرار الصادر في 24 سبتمبر. ووصف البيت الأبيض القيود بانها "قاسية ولكنها مناسبة ".