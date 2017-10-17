فتح المجال الجوي لمطار معيتيقة الدولي في طرابلس

طرابلس - (د ب أ):

أعلن المكتب الإعلامي لمطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم الثلاثاء، فتح المجال الجوي.

وقال المكتب إنه سوف يقوم بنشر جدول الرحلات على صفحته بموقع "فيسبوك" فور وروده من قبل الشركات الناقلة، بحسب موقع"بوابة الوسط"الإخباري الليبي.

كان مصدر أمني ليبي قد أفاد أمس الإثنين بإلغاء كل الرحلات المغادرة من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، وتحويل كل الرحلات القادمة إلى مطار مصراته بعد وقوع مشاكل أمنية بالمطار.

ورفض المصدر الكشف عن تفاصيل المشاكل الأمنية .

غير أن تقارير ذكرت أن منطقة الغرارات المحيطة بمطار "معيتيقة" تشهد منذ ليل أول أمس الأحد اشتباكات بين "قوة الردع الخاصة" التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومسلّحين بالمنطقة.

من جهة أخرى، أكدت "قوة الردع الخاصة"، اليوم الثلاثاء، اقتحامها لأجزاء من منطقة الغرارات المجاورة لمطار "معيتيقة" الدولي، وسيطرت على من وصفتهم بـ"فلول المجرمين" وقبضت على العديد منهم بمنطقة "الغرارات" وأن عمليات التمشيط جارية للسيطرة الكاملة على المنطقة.