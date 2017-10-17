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رامي عاشور لمصراوي: أتمنى تحسن مكانة مصر السياحية قريبا

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مصراوي Masrawy

رامي عاشور لمصراوي: أتمنى تحسن مكانة السياحية قريبا

11:32 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

رامي عاشور لمصراوي: أتمنى تحسن مكانة مصر السياحية قريبا

رامي عاشور لاعب الاسكواش

القاهرة- مصراوي:

عبر رامي عاشور، لاعب الاسكواش المصري المصنف الأول عالمياً، عن سعادته بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والترويج للقاصد السياحية المصرية.

وأوضح عاشور أن وضع "علم مصر" على زيّه الرياضي تصرف إيجابي ولا يكلفه أي شئ، مشيرا إلى أن الشركة التي حصلت على حقوق رعايته وافقت على وضع "لوجو مصر" على زيه الخاص.

وتمنى "عاشور" في تصريحات لمصراوي تحسن مكانة مصر السياحية خلال عامين على أقصى تقدير، مطالبا زملائه بالتفكير في الترويج لبلدهم بالطريقة التي تناسبهم.

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