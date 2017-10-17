أخبار عاجلة

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات -
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو) -
كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب -
يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير -
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن الإسكندرية إلى 17 -
الأمن يداهم «كرنك أبوتشت» ويضبط 20 متهمًا في خصومات ثأرية -
حريق العجمي.. رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الإسكندرية -
إخلاء مستشفى العجمي بسبب حريق مصنع كيماويات -
البورصة تربح 1.9 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع بدعم مشتريات العرب -
من بينهم رئيس «النواب الأمريكي».. تعرف على جدول زيارة وفد البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط صاحب مصنع ألبان بحوزته 10 أطنان ملح فاسد بكفر الشيخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط صاحب مصنع ألبان بحوزته 10 أطنان ملح فاسد بكفر الشيخ

11:25 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

ضبط صاحب مصنع ألبان بحوزته 10 أطنان ملح فاسد بكفر الشيخ

ارشيفية

 

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت مباحث بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أحد أصحاب مصانع الألبان، وبحوزته كميات كبيرة من أطنان ملح السياحات الفاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، يستخدمها في صناعة الجبن، داخل المعمل الخاص به، بناحية مركز بيلا بكفر الشيخ.

كانت معلومات وردت للمقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، بقيام المدعو "ع.ر.إ"، صاحب مصنع البان، ويقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة بيلا، يستخدم ملح السياحات (مجهول المصدر)، المستخلص من المناطق الساحلية، المطلة على البحر الأبيض المتوسط، دون الكشف عليها، ويستخدمها في صناعة الجبن.

شُكلت حملة من القسم ترأسها المقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، تحت إشراف العميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وتوجهت ناحية عنوان المذكور المتحرى عنه، بمركز بيلا، عقب ثبوت التحريات صحة ما ورد من معلومات، بخصوص الواقعة.

وبمداهمة الحملة مكان المتحرى عنه، ضبطت بحوزته كمية 10 أطنان ملح سياحات، معبأة داخل أجولة بالمصنع، وبفحصها تبين أنها مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لعدم وجود أى بيانات مدونة عليها، وبسؤاله أقرّ بأن كمية الملح المضبوطة، كانت معدة للاستخدام في صناعة الجبن، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 15494 لسنة 2017 جنح مركز شرطة بيلا، ضد المذكور صاحب مصنع الألبان، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. أهالي قرية مسير بكفر الشيخ يشيعون جثمان ضحية كمين سيناء

    أخبار

  • كاميرات مراقبة تفضح سيدة ألقت رضيعًا بعقار في كفر الشيخ (صور)

    أخبار

  • الأمن يكشف لغز عجوز كفر الشيخ.. الضحية تستر على المتسبب في وفاته

    أخبار

  • تفاصيل مطاردة كلب مسعور عقر 13 شخصًا في كفر الشيخ

    أخبار

إعلان

79907ced86.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم