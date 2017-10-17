ضبط صاحب مصنع ألبان بحوزته 10 أطنان ملح فاسد بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أحد أصحاب مصانع الألبان، وبحوزته كميات كبيرة من أطنان ملح السياحات الفاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، يستخدمها في صناعة الجبن، داخل المعمل الخاص به، بناحية مركز بيلا بكفر الشيخ.

كانت معلومات وردت للمقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، بقيام المدعو "ع.ر.إ"، صاحب مصنع البان، ويقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة بيلا، يستخدم ملح السياحات (مجهول المصدر)، المستخلص من المناطق الساحلية، المطلة على البحر الأبيض المتوسط، دون الكشف عليها، ويستخدمها في صناعة الجبن.

شُكلت حملة من القسم ترأسها المقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، تحت إشراف العميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وتوجهت ناحية عنوان المذكور المتحرى عنه، بمركز بيلا، عقب ثبوت التحريات صحة ما ورد من معلومات، بخصوص الواقعة.

وبمداهمة الحملة مكان المتحرى عنه، ضبطت بحوزته كمية 10 أطنان ملح سياحات، معبأة داخل أجولة بالمصنع، وبفحصها تبين أنها مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لعدم وجود أى بيانات مدونة عليها، وبسؤاله أقرّ بأن كمية الملح المضبوطة، كانت معدة للاستخدام في صناعة الجبن، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 15494 لسنة 2017 جنح مركز شرطة بيلا، ضد المذكور صاحب مصنع الألبان، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.