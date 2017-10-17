شوقي: ننفق الآلاف على الدروس وزعلانين من زيادة المصاريف 12 جنيه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء الثلاثاء، حول زيادة المصروفات الدراسية، إن «الزيادة المقررة تصل لنحو 12 جنيهًا.. وآخر زيادة كانت منذ 5 سنوات».

أضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، «مندهش من استياء البعض من رفع المصروفات 12 جنيهًا، بينما يتم إنفاق الآلاف على الدروس الخصوصية».

تابع أنه تم تدشين أسبوعًا للتعارف بالمدارس اليابانية، مشيرًا إلى أنه «لدينا 1800 مقعد تقدم لها 30 ألف تلميذ، والتلاميذ المتقدمون موجودون بالفعل في مدارس أخرى، وما تقدموا به هو طلبات تحويل».

شاهد أيضا

واصل وزير التعليم، «نفتح تحقيقات فورية في الشكاوى التي ترد إلينا من انتهاج بعض المدرسين للعنف».

يُشار إلى أن الوزير طارق شوقي، وقع اليوم، بروتوكول تعاون مشترك مع مطرانية ببا والفشن بشأن تقديم الدعم الفني والصحي للمُعلمين والطلاب وأسرهم بمدارس التربية الخاصة والمدارس التي بها طلاب مدمجون لفئتي الإعاقة السمعية والإعاقة الذهنية بمحافظة بني سويف، بحضور الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني، ونيافة الأنبا أسطفانوس الأول أسقف المطرانية ببا والفشن وسمسطا، والقمص كيرلس عبد المسيح كاهن كنيسة العذراء مريم بالفشن، وعدد من نواب البرلمان، وعدد من القيادات التعليمية بالوزارة.