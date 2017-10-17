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البحرين تبرم صفقة لشراء طائرات "F-16" بـ 3.8 مليار دولار

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البحرين تبرم صفقة لشراء طائرات "F-16" بـ 3.8 مليار دولار

10:47 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

طائرات f16

المنامة - (أ ش أ):
أعلنت المملكة البحرينية، ممثلة في قوة دفاع البحرين، عن إبرام صفقة تُقدر بـ3.8 مليار دولار مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية لشراء 16 طائرة من طراز "F16" المطورة، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 بالعاصمة المنامة، اليوم الثلاثاء.

ذكرت ذلك وكالة أنباء البحرين "بنا".

وقال قائد سلاح الجو الملكي البحريني اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة - خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد بحضور نائب رئيس شركة (لوكهيد مارتن) ريك جرويس - إن هذه الطائرات المتطورة ستساهم بفاعلية في تطوير سلاح الجو الملكي البحريني، والذي يضم العديد من المنظومات الحديثة.

من جانبه، قال ريك جرويس إن مملكة البحرين تعد من أوائل الدول التي تعقد هذه الصفقة في المنطقة، مشيراً إلى ما يتميز به سلاح الجو الملكي البحريني من تطور كبير.

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