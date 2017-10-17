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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية "الرياينة الحاجر" بسوهاج

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مصراوي Masrawy

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية "الرياينة الحاجر" بسوهاج

10:57 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

سوهاج - (أ ش أ)

أنهت أجهزة الأمن بسوهاج، اليوم الثلاثاء، خصومة ثأرية بين أبناء عمومة من عائلة واحدة بقرية "الرياينة الحاجر" التابعة لمركز ساقلتة، حيث أُقيم صلح جماهيري كبير لطرفي الخصومة في سرادق بالقرية بحضور مدير الأمن اللواء عمر عبد العال، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وتعود أحداث الخصومة الثأرية بين بيتي "حسانين"، و"أبو زيد" وينتمون لعائلة "الكريمات" بمقتل المدعوة "صباح ك." (45 سنة - ربة منزل) تنتمي لبيت "حسانين"، وأتهم في قتلها 3 أشخاص من بيت "أبو زيد" بسبب مشاجرة بينهما، وأسفرت الجهود الأمنية عن عقد جلسة صلح بين الطرفين داخل السرادق المقام بالقرية.

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