محافظة إندونيسية تقيم حفل ترحيب بوفد منظمة خريجي الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أقامت مقاطعة "نوسا تنجارا" الإندونيسية، حفل استقبال لوفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر المشارك بمؤتمر "الوسطية في الإسلام" الذي يقيمه فرع المنظمة بإندونيسيا.

وأكد محافظ نوسا تنجارا، محمد زين المجيد، أهمية زيارة وفد الأزهر الشريف لدولة إندونيسيا، معربا عن سعادته بحجم التواجد الأزهري بوفد رفيع المستوي برئاسه الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي نائبا عن الإمام الأكبر.

وأوضح "زين المجيد" أن الأزهر الشريف هو منبر الوسطية والاعتدال، وأن خريجيه قادرون على مواجهة الفكر المتطرف في مختلف أنحاء العالم.

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء، نائب رئيس منظمه خريجي الأزهر، في بيان اليوم، أهمية الوسطية ومعانيها ودورها في حماية المجمتعات من الفكر المتطرف، منوها عن دور الأزهر الشريف والمنظمة في العالم الإسلامي والأنشطة والفعاليات التي ساهمت في دعم رساله ومنهجية الأزهر الشريف المعتدلة.

حضر الاحتفال جمع من الشخصيات العامة بإندونيسيا، وعدد من خريجي الأزهر، والسفير عمرو عوض سفير مصر بإندونيسيا.