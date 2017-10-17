أخبار عاجلة

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات -
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو) -
كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب -
يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير -
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن الإسكندرية إلى 17 -
الأمن يداهم «كرنك أبوتشت» ويضبط 20 متهمًا في خصومات ثأرية -
حريق العجمي.. رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الإسكندرية -
إخلاء مستشفى العجمي بسبب حريق مصنع كيماويات -
البورصة تربح 1.9 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع بدعم مشتريات العرب -
من بينهم رئيس «النواب الأمريكي».. تعرف على جدول زيارة وفد البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

محافظة إندونيسية تقيم حفل ترحيب بوفد منظمة خريجي الأزهر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظة إندونيسية تقيم حفل ترحيب بوفد منظمة خريجي الأزهر

11:02 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

  • عرض 4 صورة

    174d9f273a.jpg

  • عرض 4 صورة

    3f841339f5.jpg

  • عرض 4 صورة

    e5b4562ef4.jpg

  • عرض 4 صورة

    6a11a05582.jpg

إعادة الألبوم

الألبوم التالى

"التعليم العالي": إنشاء فروع لـ5 جامعات كندية بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب - محمود مصطفى:

أقامت مقاطعة "نوسا تنجارا" الإندونيسية، حفل استقبال لوفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر المشارك بمؤتمر "الوسطية في الإسلام" الذي يقيمه فرع المنظمة بإندونيسيا.

وأكد محافظ نوسا تنجارا، محمد زين المجيد، أهمية زيارة وفد الأزهر الشريف لدولة إندونيسيا، معربا عن سعادته بحجم التواجد الأزهري بوفد رفيع المستوي برئاسه الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي نائبا عن الإمام الأكبر.

وأوضح "زين المجيد" أن الأزهر الشريف هو منبر الوسطية والاعتدال، وأن خريجيه قادرون على مواجهة الفكر المتطرف في مختلف أنحاء العالم.

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء، نائب رئيس منظمه خريجي الأزهر، في بيان اليوم، أهمية الوسطية ومعانيها ودورها في حماية المجمتعات من الفكر المتطرف، منوها عن دور الأزهر الشريف والمنظمة في العالم الإسلامي والأنشطة والفعاليات التي ساهمت في دعم رساله ومنهجية الأزهر الشريف المعتدلة.

حضر الاحتفال جمع من الشخصيات العامة بإندونيسيا، وعدد من خريجي الأزهر، والسفير عمرو عوض سفير بإندونيسيا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزيرة خارجية إندونيسيا تصل القاهرة لبحث العلاقات الثنائية

    أخبار

  • وفد سياحي إندونيسي يصل القاهرة و"بابا نويل" يستقبلهم بالمطار

    أخبار

إعلان

7f72cc8747.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب: مفيش تعذيب في مصر.. ومش عارف زعلانين من المحاكم العسكرية ليه؟

نائب: مفيش تعذيب في مصر.. ومش عارف زعلانين من المحاكم العسكرية ليه؟

برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط