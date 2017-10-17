أخبار عاجلة

حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي -
طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا -
الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء -
"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها" -
بعد 5 ساعات.. 24 سيارة إطفاء تسيطر على حريق غرب الإسكندرية (صور) -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار (صور) -
محمود حجازي يصل القاهرة بعد زيارة رسمية إلى واشنطن -
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس و"الوطنية للإعلام" -
رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الخرباوي: ارتفاع أعداد المُلحدين في مصر بسبب "حكم الإخوان"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الخرباوي: ارتفاع أعداد المُلحدين في بسبب "حكم الإخوان"

11:01 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

الدكتور ثروت الخرباوي

كتبت- عزة صقر:

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إن تصريحات مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام حول ارتفاع نسبة الإلحاد بمصر بعد حُكم جماعة الإخوان "صحيحة"، لافتًا إلى أن تجربة حكم الإخوان لمصر هزت عقيدة بعض الشباب بسبب الربط بين فشل الجماعة في السلطة وتأثيره على الدين.

وأكد "الخرباوي" فى تصريح خاص لـ"مصراوي"، مساء الثلاثاء، استمرار نشر البعض لأفكار الإخوان المسمومة على مختلف الأصعدة، موضحا أنها تعمل على إيهام الشباب أن الدم هو الذي يُقيم دولة الإسلام، إضافة إلى ترويج أفكار مغلوطة بدعوى أنها لنصرة الدين.

وشدد المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، على ضرورة وجود منظومة فكرية من النخب الإعلامية، تضم أحزابًا سياسية تُعبر عن أفكار الشباب، تحاول محو المعتقدات التى يُمكن أن تتسبب في هدم المجتمع "على الدولة سرعة مواجهتها".

وقال الدكتور شوقي علام، مُفتي الجمهورية، في تصريحات له، إن هناك زيادة فى نسبة الإلحاد بمصر عقب العام الذي سيطرت فيه جماعة الإخوان على الحكم بالبلاد؛ لاستخدامهم شعار "الإسلام هو الحل"، مشددًا على أن دار الإفتاء عالجت الكثير من حالات الإلحاد خلال الفترة الماضية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الخشت: مسابقات طلابية للنقاش حول وثيقة جامعة القاهرة للتنوير والثقافة

    أخبار

  • فرج عامر: سأتقدم بمشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية وكتائب التنظيمات

    أخبار

  • مفتي الجمهورية: الإرهاب انتشر بسبب الفتاوى المتطرفة البعيدة عن الإسلام

    أخبار

  • مفتي الجمهورية: يجب تكثيف الضربات الاستباقية ضد الجماعات الإرهابية

    أخبار

إعلان

c4561a5135.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب: مفيش تعذيب في مصر.. ومش عارف زعلانين من المحاكم العسكرية ليه؟

نائب: مفيش تعذيب في مصر.. ومش عارف زعلانين من المحاكم العسكرية ليه؟

برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط