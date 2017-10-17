الخرباوي: ارتفاع أعداد المُلحدين في مصر بسبب "حكم الإخوان"

كتبت- عزة صقر:

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إن تصريحات مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام حول ارتفاع نسبة الإلحاد بمصر بعد حُكم جماعة الإخوان "صحيحة"، لافتًا إلى أن تجربة حكم الإخوان لمصر هزت عقيدة بعض الشباب بسبب الربط بين فشل الجماعة في السلطة وتأثيره على الدين.

وأكد "الخرباوي" فى تصريح خاص لـ"مصراوي"، مساء الثلاثاء، استمرار نشر البعض لأفكار الإخوان المسمومة على مختلف الأصعدة، موضحا أنها تعمل على إيهام الشباب أن الدم هو الذي يُقيم دولة الإسلام، إضافة إلى ترويج أفكار مغلوطة بدعوى أنها لنصرة الدين.

وشدد المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، على ضرورة وجود منظومة فكرية من النخب الإعلامية، تضم أحزابًا سياسية تُعبر عن أفكار الشباب، تحاول محو المعتقدات التى يُمكن أن تتسبب في هدم المجتمع "على الدولة سرعة مواجهتها".

وقال الدكتور شوقي علام، مُفتي الجمهورية، في تصريحات له، إن هناك زيادة فى نسبة الإلحاد بمصر عقب العام الذي سيطرت فيه جماعة الإخوان على الحكم بالبلاد؛ لاستخدامهم شعار "الإسلام هو الحل"، مشددًا على أن دار الإفتاء عالجت الكثير من حالات الإلحاد خلال الفترة الماضية.