نكشف تفاصيل جلسة «نيبوشا و رفعت» عقب أزمة المران

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كتب-كريم قماح

عقد المونتنجرى نيبوشا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، جلسة مع أحمد رفعت لاعب وسط الفريق، على هامش المران المسائين والذى يقام على ملعب حلمى زامورا بمقر النادي بميت عقبة.

وأكد نيبوشا خلال الجلسة أن رفعت لاعب صاحب إمكانيات كبيرة وسوف يحصل على الفرصة، مثل زملائه بالفريق، ولكن وفقاً لوجة نظر الجهاز الفنى، الذى يقف على مسافة واحدة من جميع اللاعبين.

وعلى الجانب الأخر أكد رفعت إحترامة للجهاز الفنى وانه منتظم بالتدريبات وملتزم بالتعليمات، معرباً عن اعتزازه باللعب للنادي الأبيض.

الجدير بالذكر أن مران الزمالك أول أمس شهد أزمة بين نيبوشا ورفعت بعد أن قال الأخير للمدرب أنه غير حيادي ثم توجه إلى رئيس النادى للشكوى من تجاهل المدير الفني له.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم الجمعة القادم، ضمن مافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز التي يحتل فيها الزمالك المركز الرابع برصيد 9 نقاط بينما يحتل سموحة المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط.