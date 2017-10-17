رئيس البرلمان العراقي: التطورات الأخيرة تحتم على الجميع التحلي بالحكمة والهدوء

بغداد - (أ ش أ):

أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن التطورات الأخيرة تحتم على الجميع التحلي بالحكمة والهدوء.

ودعا الجبوري في بيان، عقب استقباله القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني والنائبة عن محافظة كركوك آلا الطالباني، الأطراف السياسية إلى الشروع بحوار صريح وبناء تشترك فيه جميع الكتل للخروج بأقل الخسائر.

وأوضح بيان مكتب الجبوري، طبقا لقناة السومرية نيوز الليلة، أن رئيس مجلس النواب ناقش خلال اللقاء آخر المستجدات السياسية والأمنية في محافظة كركوك والجهود المبذولة في تقريب وجهات النظر في الملفات الخلافية بين أطراف العملية السياسية.

وأكد أن مسئولية حفظ أمن واستقرار المواطنين في كركوك تقع على عاتق الجميع وفي مقدمتها القوات الأمنية التي برهنت على حرفيتها ومهنيتها في إدارة الأزمات ومعارك التحرير من تنظيم "داعش" الإرهابي.