أخبار عاجلة

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات -
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو) -
كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب -
يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير -
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن الإسكندرية إلى 17 -
الأمن يداهم «كرنك أبوتشت» ويضبط 20 متهمًا في خصومات ثأرية -
حريق العجمي.. رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الإسكندرية -
إخلاء مستشفى العجمي بسبب حريق مصنع كيماويات -
البورصة تربح 1.9 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع بدعم مشتريات العرب -
من بينهم رئيس «النواب الأمريكي».. تعرف على جدول زيارة وفد البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بدأ عودة المواطنين الأمريكيين إلى منازلهم في كاليفورنيا بعد فرارهم من الحرائق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بدأ عودة المواطنين الأمريكيين إلى منازلهم في كاليفورنيا بعد فرارهم من الحرائق

10:43 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

بدأ عودة المواطنين الأمريكيين إلى منازلهم في كاليفورنيا بعد فرارهم من الحرائق

ارشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
بدأ المواطنون الأمريكيون يعودون إلى أحيائهم السكنية في شمال ولاية كاليفورنيا، بعد أسبوع على فرار عشرات الآلاف من الحرائق التي اجتاحت المناطق الشمالية من الولاية.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه مع عودة المواطنين إلى منازلهم أعلنت السلطات ارتفاع عدد قتلى الحرائق إلى 41 شخصا.

وقال مسئولون إنهم يتوقعون ارتفاع العدد في ظل عدم معرفة مصير 88 شخصا كانوا في عداد المفقودين في مقاطعة سونوما فقط، فيما تمشط فرق البحث والإنقاذ المنازل المدمرة بحثا عن جثث.

وكان نحو 75 ألف شخص قد غادروا مناطقهم على خلفية الحرائق في شمال كاليفورنيا، فيما دمرت الحرائق التي اندلعت في الثامن من أكتوبر الحالي حوالي 6000 منزل.

هذا المحتوى من

a29986fe72.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قائد عسكري أمريكي يحذر من تهديد لا يمكن تخيله في أزمة

    أخبار

  • قائد البحرية الأمريكية: العلاقات البحرينية الأمريكية ترتكز على أسس

    أخبار

  • يؤكد دعم الولايات المتحدة لتخفيف الديون اليونانية

    أخبار

  • وصور من موقع إطلاق النار بالقرب من جامعة بواشنطن

    أخبار

إعلان

1860556845.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)

لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)