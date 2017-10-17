بدأ عودة المواطنين الأمريكيين إلى منازلهم في كاليفورنيا بعد فرارهم من الحرائق
بدأ عودة المواطنين الأمريكيين إلى منازلهم في كاليفورنيا بعد فرارهم من الحرائق
10:43 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
ارشيفية
واشنطن - (أ ش أ):
بدأ المواطنون الأمريكيون يعودون إلى أحيائهم السكنية في شمال ولاية كاليفورنيا، بعد أسبوع على فرار عشرات الآلاف من الحرائق التي اجتاحت المناطق الشمالية من الولاية.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه مع عودة المواطنين إلى منازلهم أعلنت السلطات ارتفاع عدد قتلى الحرائق إلى 41 شخصا.
وقال مسئولون إنهم يتوقعون ارتفاع العدد في ظل عدم معرفة مصير 88 شخصا كانوا في عداد المفقودين في مقاطعة سونوما فقط، فيما تمشط فرق البحث والإنقاذ المنازل المدمرة بحثا عن جثث.
وكان نحو 75 ألف شخص قد غادروا مناطقهم على خلفية الحرائق في شمال كاليفورنيا، فيما دمرت الحرائق التي اندلعت في الثامن من أكتوبر الحالي حوالي 6000 منزل.
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