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رئيس "تنشيط السياحة": رامي عاشور سيروج لمصر في الخارج "دون مقابل"

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مصراوي Masrawy

رئيس "تنشيط السياحة": رامي عاشور سيروج لمصر في الخارج "دون مقابل"

10:41 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

رامى عاشور لاعب الإسكواش

القاهرة- مصراوي:

قال هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن صناعة السياحة تعد من الصناعات الحساسة التي تعتمد على الانطباع الذهني، لافتا إلى أن ما نصدره للغرب يجب أن يشمل الثقافة، والرياضة، والأدب.

وأوضح "الدميري" أثناء كلمته بمؤتمر الإعلان عن مشاركة "رامي عاشور" لاعب الاسكواش المصري والمصنف الأول عالميا، للترويج للمقصد السياحي المصرى، أن الهيئة تعمل على تخطيط حملات علاقات عامة منذ أكثر من عام ونصف.

ولفت إلى أن الهيئة استعانت بالفنانين والنجوم والمشاهير في حملات الترويج للمقاصد السياحية كالمطرب حكيم، الذي أقام حفلات في أكبر مسارح أوروبا، مشيرًا إلى أن رامي عاشور هو من عرض فكرة وضع شعار الهيئة على زيه الرياضي، موضحًا أنه لم يطلب مقابل مادي لذلك.

وأكد "الدميري" أن ستستفيد من ترويج رامي عاشور للسياحة نظرًا لأنه يلعب في حوالي 13 بطولة دولية في العام الواحد.

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