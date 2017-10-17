ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في البرتغال إلى 41 قتيلا
ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في البرتغال إلى 41 قتيلا
10:36 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
حريق الغابات في البرتغال
مدريد - (د ب أ):
ارتفعت حصيلة وفيات حرائق الغابات في البرتغال هذا الأسبوع إلى 41 شخصا، حسبما أفادت وكالات الإغاثة اليوم الثلاثاء.
وذكرت وكالة الأنباء (لوسا) أن عدد الضحايا ارتفع بواقع أربعة أشخاص منذ أمس الإثنين.
وأشار التقرير الإخباري إلى العثور على ستة من الأشخاص السبعة الذين كانوا في عداد المفقودين.
وكانت مناطق كويمبرا وكاستيلا برانكو بوسط البرتغال وفيسيو في شمالها هي الأكثر تضررا من الحرائق التي اندلعت بسبب موجة الجفاف المستمرة منذ أشهر.
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