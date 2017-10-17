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5.5 مليون جنيه لمشروع الصرف الصحي بقرية النهضة بالفرافرة

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مصراوي Masrawy

5.5 مليون جنيه لمشروع الصرف الصحي بقرية النهضة بالفرافرة

10:33 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

5.5 مليون جنيه لمشروع الصرف الصحي بقرية النهضة بالفرافرة

ارشيفية

الخارجة - (أ ش أ)

وضع محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، مساء اليوم الثلاثاء، حجر أساس مشروع تطوير الصرف الصحي بقرية النهضة بتكلفه 5,5 مليون جنيه، ممول من وزارة التعاون الدولي، وتنفذه مديرية الإسكان بالمحافظة في فترة زمنية 6 أشهر منذ بدء العملية.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بمركز الفرافرة التي افتتح خلالها عددا من المشروعات التنموية والخدمية، أبرزها افتتاح 3 معاهد أزهرية بتكلفة 20 مليون جنيه.

وأكد رئيس مركز الفرافرة اللواء محمد الفحام أن المشروع يتضمن إنشاء محطة معالجه مياه الصرف الصحي بقرية عبد المجيد الجغيلي، بتكلفه 1,3 مليون جنيه وإنشاء محطة رفع للصرف الصحي بتكلفه تقديرية تتجاوز 500 ألف جنيه، وإنشاء خط طرد بطول 10 بوصات وبطول 2.5 كم وبتكلفه تقديرية تتجاوز 1,5 مليون جنيه، وتنفيذ خط انحدار بطول 1.5 كم، بتمويل من وزارة التعاون الدولي قدره 1.5 مليون جنيه.

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