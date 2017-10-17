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وزير الري الأسبق: بناء سد النهضة سيؤثر على حصة مصر من المياه

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وزير الري الأسبق: بناء سد النهضة سيؤثر على حصة مصر من المياه وزير الري الأسبق: بناء سد النهضة سيؤثر على حصة مصر من المياه

التحرير

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قال وزير الري الأسبق، محمود أبو زيد، مساء الثلاثاء، إن سد النهضة الإثيوبي أصبح حقيقة واقعة بالفعل، مشيرًا إلى أن زيارة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية الحالي، للسد، تعني اعترافًا من الدولة المصرية بوجوده.

أضاف أبو زيد، خلال مداخلة لبرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن «إنشاء سد النهضة سيؤثر بدون شك على حصة من مياه نهر النيل، وحجم التأثير بيتوقف على عوامل كثيرة، منها ملء السد والتشغيل بعد الملء».

تابع أن «أمل مصر والسودان من خلال المفاوضات الجارية، هو الاتفاق على التشغيل بحيث يقلل قدر الإمكان من الآثار الجانبية، واقترح أن المفاوض المصري يعمل بقدر الإمكان على ملء السد في أطول فترة ممكنة، ثم تشغيل السد بطريقة تكون الآثار فيها أقل ما يمكن».

أوضح أنه «يجب التأكيد على الجانب الإثيوبي، أنه لا تُستخدم مياه السد في زراعة، لأن المياه التي ستُستخدم في زراعة ستُستقطع من حصة مصر من المياه».

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وتوجه أمس الاثنين، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الاجتماع الوزاري للجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة إعداد الدراسات الخاصة بالآثار المحتملة لسد النهضة على دولتي المصب.

ويُشارك الدكتور عبد العاطي، على رأس وفد فني في الزيارة، التي ينظمها الجانب الإثيوبي لوزراء الموارد المائية والري بالدول الثلاث لموقع السد لمتابعة الأعمال الإنشائية، والتحقق من التفاصيل الفنية الجاري متابعتها في إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية، في ضوء حرص مصر على الانتهاء في أسرع وقت ممكن من الدراسات الفنية بحيث يتم الأخذ بنتائجها عند بدء عملية ملء وتشغيل السد وفقًا لاتفاق إعلان المبادئ.

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