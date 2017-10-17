تحالف "برهم صالح": انسحاب البشمركة من كركوك جاء بقرار من القيادة العسكرية

كتب - علاء المطيري:

قال برهم صالح، رئيس التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة الكردي، إن انسحاب البشمركة من كركوك جاء بقرار من القيادة العسكرية الكردية تجنبًا لأي مواجهة مع القوات الاتحادية.

وأضاف صالح - في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء: "لا يمكن الاستمرار بمنظومة الحكم الحالية في إقليم كردستان"، مشيرًا إلى أن سياسة فرض الأمر الواقع لن تجدِ نفعًا في العراق.

وأكد صالح أنه أسس التحالف كي يكون مركزًا للاعتدال في المنطقة والحكم الرشيد والتواصل مع بقية الأطراف في العراق حتى يتم انتشال العراق من دوامة الأزمات.

وأوضح أن الشعب الكردي له الحق في تقرير مصيره لكن يجب عدم المغامرة بمستقبله.

وأكد صالح أن واشنطن تؤكد على مفهوم الوحدة العراقية.

وعن إمكانية ترشحه لرئاسة إقليم كردستان قال إن السياسة تحتمل الكثير وأن كل شيء وارد، لكنه ليس الأمر الذي يأخذ اهتمامنا في الوقت الحالي إلى أن تنتهي أزمات العراق.