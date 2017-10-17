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إسرائيل ترفض الحوار مع حكومة فلسطينية تشمل حماس

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مصراوي Masrawy

إسرائيل ترفض الحوار مع حكومة فلسطينية تشمل حماس

09:57 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

إسرائيل ترفض الحوار مع حكومة فلسطينية تشمل حماس

فلسطينيون يحتفلون في غزة في 12 تشرين الاول/اكتوبر

تل أبيب - (أ ف ب):
أعلنت الإسرائيلية - في بيان الثلاثاء - أنها ترفض التفاوض مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضم حركة حماس، في حال لم تتخل الأخيرة عن سلاحها وعن العنف، وتعلن الاعتراف بإسرائيل.

وأضاف البيان أن الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة ربطت الحوار مع أي حكومة وحدة وطنية فلسطينية بقطع علاقات حماس بايران، وتسليم جثث جنود إسرائيليين قتلوا خلال حرب عام 2014 في قطاع غزة، وإطلاق سراح إسرائيليين محتجزين في القطاع.

ويأتي القرار الإسرائيلي بعد أن توصلت حركتا فتح وحماس إلى اتفاق مصالحة تاريخي، الأسبوع الماضي، من المفترض ان ينهي عقدا من القطيعة بينهما.

ووقعت حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومقرها الضفة الغربية، وحماس التي تدير قطاع غزة، اتفاق المصالحة برعاية مصرية في القاهرة الخميس الماضي.

وبموجب هذا الاتفاق يفترض ان تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بحلول الأول من ديسمبر.

وأضاف بيان الحكومة الاسرائيلية المصغرة ان حكومة إسرائيل لن تدخل في مفاوضات مع حكومة فلسطينية تضم حماس، المنظمة الارهابية التي تدعو الى ازالة اسرائيل، ما دامت لم تلتزم بالشروط" الاسرائيلية.

كما وضعت اسرائيل شرط قيام السلطة الفلسطينية بفرض سيطرتها الامنية على كامل قطاع غزة وخاصة نقاط العبور مع اسرائيل ومصر، حسب ما جاء في بيان الحكومة الاسرئايلية المصغرة.

هذا المحتوى من

AFP

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