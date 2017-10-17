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قائد البحرية الأمريكية: العلاقات البحرينية الأمريكية ترتكز على أسس متينة

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مصراوي Masrawy

قائد البحرية الأمريكية: العلاقات البحرينية الأمريكية ترتكز على أسس متينة

09:54 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

قائد البحرية الأمريكية: العلاقات البحرينية الأمريكية ترتكز على أسس متينة

البحرية الأمريكية

المنامة - (أ ش أ):

قال قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الأدميرال جون أكوالينو، إن العلاقات البحرينية الأمريكية ترتكز على أسس متينة من الاحترام المتبادل والرغبة الأكيدة من واشنطن والمنامة في بناء نموذج قوي ومتميز للتعاون والتفاهم تجاه العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية، في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنا) الأهمية التي يحظى بها معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع، مشيرا إلى أنه تحدث خلال جلسة الحوار بالمؤتمر، عن مدى خطورة التهديدات البحرية التي يواجهها الجميع وآلية وضع الحلول اللازمة لمواجهة هذه التحديات بدعم من التحالفات العسكرية، كما ناقش أهمية وضع الحلول لسلامة البيئة البحرية.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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