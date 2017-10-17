نيابة أسوان تجدد حبس 24 نوبيًا متهمين بالتظاهر دون تصريح

أسوان - إيهاب عمران

قررت نيابة اسوان، تحت إشراف المستشار خميس عيد المحامى العام لنيابات أسوان، تجديد الحبس بـ 15 يومًا ضد 24 من النشطاء النوبيين الذين ألقى القبض عليهم، ثالث أيام عيد الأضحى، أثناء المشاركة في مسيرة على كورنيش النيل بأسوان، للمطالبة ببعض الحقوق النوبية، عُرفت إعلاميًا بـ "مسيرة الدفوف"، وذلك على ذمة التحقيقات.

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عقدت جلسة النظر في قرار تجديد حبس النوبيين بمقر معسكر الأمن المركزي في منطقة الشلال جنوب أسوان لداوعى أمنية، وشهدت حضورًا قانونيًا كبيرًا، وعدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة جورج أسحق، والمحامية الشهيرة راجية علوان.

ويذكر أن النيابة وجهت للشباب النوبي المحبوسين على ذمة التحقيقات اتهامات التحريض على التظاهر، والتظاهر دون ترخيص، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم، وذلك في واقعة المحضر رقم 5653 لسنة 2017 إداري قسم أول أسوان.​