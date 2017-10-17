لصوص فيلا رجل أعمال بالتجمع الخامس: "سرقنا مليون و400 ألف جنيه"

كتب – فتحي سليمان:

أدلى المتهمون بسرقة مليون و400 ألف جنيه من داخل فيلا رجل أعمال بمنطقة التجمع الخامس باعترافات تفصيلية لجريمتهم.

كدوا المتهمون بأنهم نجحوا في سرقة مليون و400 ألف جنيهاً من داخل فيلا رجل أعمال ليلاً، عقب تسلقهم مواسير الفيلا.

التفاصيل بدأت ببلاغ إلى المقدم عمرو الوكيل رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من "أحمد م."، 44 سنة، رجل أعمال، أفاد بأنه عقب استيقاظه لأداء الصلاة، اكتشف عدم تواجد الخزينة الحديدية الخاصة به، وبداخلها مليون و400 ألف جنيه ومشغولات ذهبية.

ووضع العميد عبدالعزيز سليم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، خطة بحث قادها الرائد محمد ملش، معاون أول مباحث قسم التجمع الخامس، والنقيبان إسلام جمال ومحمد محي، أسفرت عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم: "محمود ق."، 40 سنة، عاطل سبق اتهامه في 3 قضايا، و"محمد ع."، 28 سنة، و"محمد ر."، 18 سنة، عاطلين

وأكد المتهمون أمام اللواء محمد منصور مدير المباحث، أنهم نجحوا في سرقة مليون و400 ألف جنيه من داخل فيلا رجل أعمال ليلاً، عقب تسلقهم مواسير الفيلا.

وأضاف المتهمون: "استغلينا نوم كل اللي في الفيلا، واتسحبنا على المواسير، ومرينا جنب الأطفال وهما نايمين، وسرقنا الخزنة"، مؤكدين أنهم أفرغوا محتويات الخزنة داخل بدروم الفيلا عقب إلقائها من الشباك، وسرقوا محتوياتها، ولاذوا بالهرب.

أعاد المتهمون جميع المبالغ المسروقة، والمشغولات الذهبية الخاصة بزوجة رجل الأعمال المسروق وهي عبارة عن (5 سلسلة، كولية، 5 خواتم، 3 غويشة، 2 انسيال، 2 مدليا، ساعة ذهب ماركة ماري كوست).

أمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة بتحرير محضر بالواقعة، أحالة اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.