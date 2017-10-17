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دوري الأبطال| «رونالدو» يتعادل لريال مدريد في مواجهة توتنهام

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دوري الأبطال| «رونالدو» يتعادل لريال مدريد في مواجهة توتنهام دوري الأبطال| «رونالدو» يتعادل لريال مدريد في مواجهة توتنهام

التحرير

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انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وتوتنهام الإنجليزي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وافتتح توتنهام التسجيل حيث أحرز رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 28 من زمن المباراة، وتعادل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لريال مدريد عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 43.

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يذكر أن فريقى ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير يتقاسمان صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة من دورى الأبطال برصيد 6 نقاط، كما يتساوى الفريقان في عدد الأهداف المسجلة "6"، فيما اهتزت شباكهما في مناسبة واحدة.

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